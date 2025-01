O concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) ganhou mais tempo para garantir sua inscrição. O prazo, inicialmente previsto para encerrar na terça-feira (14), foi prorrogado até as 18h da próxima sexta-feira, 17 de janeiro, conforme retificação divulgada pela organizadora do certame, a Cebraspe.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo portal da Cebraspe, com pagamento da taxa até o dia 4 de fevereiro. Os valores variam de acordo com o cargo pretendido: Assistente R$ 60; Técnico R$ 80; Analista R$ 150; e Pesquisador R$ 170

Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa até o dia 17 de janeiro.

O concurso oferece 1.027 vagas imediatas, além de cadastro reserva, distribuídas entre diferentes cargos e níveis de escolaridade: Para assistente são 62 vagas com salário de R$2.186,19; técnico conta com 242 vagas e salário de R$5.556,81; 404 vagas para analista com salário: R$10.921,33; e para pesquisador, 319 vagas e salário de R$12.814,61.

O certame conta com provas aplicadas no estado do Acre. Interessados devem acessar o site da Cebraspe para consultar o edital completo e realizar a inscrição.