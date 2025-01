Com vagas de até R$ 15 mil, concurso do INSS encerra inscrições nesta quinta

O concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) encerra inscrições encerradas nesta quinta-feira (9/1). São 250 vagas imediatas para perito médico federal, em todo o Brasil. Os contratados terão um salário inicial de R$ 14.166,99, além de auxílio-alimentação, no valor de R$ 1 mil.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Dentre os requisitos, os candidatos devem ter graduação em medicina, além do registro profissional no conselho de classe. São 18 vagas reservadas para pessoas com deficiência e 50 para pretos e pardos. O restante das 182 vagas são para disputa da ampla concorrência.

Interessados devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 120. O valor deve ser quitado até 10 de janeiro.

Concurso do INSS terá três fases de avaliação

O certame terá três fases de avaliação. A primeira será uma prova objetiva de 50 questões sobre conhecimentos gerais. Depois, candidatos deverão se submeter a outro exame de 70 questões de conhecimentos específicos. Por último, classificados passarão por avaliação de títulos.

Os interessados podem conferir mais detalhes no edital. A aplicação das provas objetivas está marcada para o dia 16 de fevereiro, enquanto a divulgação do resultado final sairá em 19/03. Para se inscrever, basta acessar o site oficial da banca organizadora, o Cebraspe.