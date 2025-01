Concurso Banco do Brasil: qual será a banca do próximo edital?

O próximo concurso Banco do Brasil está mais próximo a cada dia! Com a previsão de que o certame aconteça no ano de 2025, o edital já é um dos mais aguardados da atualidade. Com a expectativa, uma das maiores dúvidas dos interessados é de qual será a banca do próximo edital. Contudo, o que poucos sabem é de que já existe banca contratada!

A Fundação Cesgranrio já tem contrato assinado com o Banco do Brasil (BB) até dezembro de 2025. A banca foi a última organizadora do concurso BB em 2022. Onde foram ofertadas 6.000 vagas para a carreira de Escriturário, nas áreas de Agente Comercial e Agente de Tecnologia.

Além disso, destaca-se que, de acordo com a cláusula 1.1.3 do contrato poderão ser realizadas quantas seleções externas forem necessárias durante a vigência do contrato.

De olho nisso, caso o concurso Banco do Brasil confirme as previsões e seja lançado até novembro de 2025, há uma chance muito alta de que se repita a banca do último certame, e a Fundação Cesgranrio organize o novo edital.

Recentemente, a presidente do banco, Tarciana Medeiros, afastou os rumores de que o edital poderia ser lançado ainda em 2024, por meio de resposta ao jornalista do Direção Concursos, Victor Gammaro. Atualmente todas as vagas para Agente Comercial já foram preenchidas, contudo, ainda restam cerca de 1.041 Agentes de Tecnologia a serem convocados em 2025.

Somente após convocar todos os aprovados, um novo concurso Banco do Brasil poderá ser realizado!

Como foi o último concurso Banco do Brasil?

Organizado pela Fundação Cesgranrio, o último edital do concurso Banco do Brasil foi publicado em 2022. O certame ofertou 6 mil vagas de nível médio, distribuídas entre os seguintes cargos:

Agente Comercial: 1.000 vagas imediatas e 2 mil oportunidades de cadastro reserva; e

Agente de Tecnologia: 1.000 vagas imediatas e 2 mil oportunidades de cadastro reserva.

As provas objetivas foram compostas pelas seguintes disciplinas:

Conhecimentos básicos (comum a todos os cargos) Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Matemática Atualidades do Mercado Financeiro

Conhecimentos específicos – Agente de Tecnologia Probabilidade e Estatística Conhecimentos Bancários Tecnologia da Informação

Conhecimentos específicos – Agente Comercial Matemática Financeira Conhecimentos Bancários Conhecimentos de Informática Vendas e Negociação



Em relação à remuneração, o salário inicial do aprovado foi de R$ 3.622,23, além de diversos benefícios, tais como:

Auxílio-Alimentação/Refeição: R$ 1.014,42;

Cesta Alimentação: R$ 799,38;

Participação nos Lucros e Resultados.

Resumo último concurso Banco do Brasil