Concurso dos Correios: resultados devem ser divulgados nesta terça-feira

Os resultados do concurso público dos Correios devem ser divulgados nesta terça-feira (14). Segundo o edital publicado pela estatal, prazo para divulgação deve acontecer até 30 dias após a realização das provas objetivas.

O exame aconteceu 15 de dezembro e contou com 1.000.692 candidatos compareceram à seleção, cerca de 59% dos inscritos, de acordo com os Correios.

Os resultados ficarão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do concurso, sendo necessário efetuar login para acessar os gabaritos. Os cadernos de respostas já estão disponíveis para consulta.

Ainda não há data para a divulgação dos resultados da prova objetiva e folha de respostas dos candidatos. Data das primeiras convocações será anunciada em janeiro.

Já o prazo para apresentar recurso contra questões da provas e gabaritos se encerra nesta terça-feira (17), às 17h.

Para isso, o candidato deve, por meio da página oficial da banca de seleção, apresentar a fundamentação referente à questão e acrescentar indicação da bibliografia para apoiar o questionamento.

Anunciado em outubro, a seleção terá 3.511 vagas e salários entre R$ 2.429,26 a R$ 6.872,48. No total são 412 oportunidades de nível superior e 3.099 de nível médio.

Para o cargo de nível superior o teste teve 50 questões e uma prova discursiva de até 30 linhas.

Já para o nível médio, foi aplicada somente uma prova objetiva com 50 questões de múltipla escolha.