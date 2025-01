A digital influencer manauara, Kethly Rocha tem ganhado as graças do público nas redes sociais. Atualmente acumula 42,5 mil seguidores apenas em seu perfil no Instagram, e outros 18,5 mil no Tik Tok.

Nos seus vídeos com mais destaque, a influencer aparece ironizando parceiros que não tem condições financeiras de seus parceiros. Em um deles, o pretendente não teria recebido o pagamento e pediu para que ela arcasse com as despesas da noite, prometendo que iria ressarci-la posteriormente, conforme o pedido aumenta, mais desanimada para o encontro ela fica.

O tom debochado parece agradar os seguidores, que corroboram com a brincadeira. “Liso tem que ir atrás de trabalho, não de mulher”, diz um dos comentários da publicação. “Homem duro nem a mãe gosta”, completou outro.

Veja o vídeo: