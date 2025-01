Criminosos rendem empresário, invadem residência e roubam R$ 30 mil em Rio Branco

Um empresário foi rendido ao chegar de carro em sua residência e teve a casa invadida por criminosos na noite desta quarta-feira (21), na Rua do Jasmim, no Jardim Tropical, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o empresário havia acabado de chegar em casa quando foi abordado por três criminosos fortemente armados. Os assaltantes renderam a vítima ainda no portão e, sob ameaça de arma de fogo, obrigaram-na a entrar na residência junto com eles.

Dentro da casa, os criminosos roubaram R$ 30 mil em dinheiro em espécie, que estavam no veículo do empresário e que ele havia acabado de buscar em seu comércio. Além disso, um cordão de ouro foi arrancado do pescoço de uma idosa que estava no local.

Uma das moradoras da casa, ao perceber a ação criminosa, conseguiu escapar pelos fundos e pedir ajuda aos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. Ao perceberem a movimentação policial, os criminosos fugiram em um veículo Ford Ka de cor prata, tomando rumo ignorado.

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram no local, colheram informações e analisaram as imagens do circuito de segurança da residência. Em seguida, iniciaram buscas pelos suspeitos.

Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Flagrantes, e a Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso.

Veja fotos: