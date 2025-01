Curta-metragem que trata da vida de travesti morta a pauladas em Rio Branco será lançado em fevereiro

O curta-metragem “Luzes do Arco-Íris”, de Bismark Moura e Carlos Eduardo, dirigido por Ivan de Castela, terá sua estreia no dia 5 de fevereiro, às 19h, no Cine Teatro Recreio, em Rio Branco, Acre. O drama de 15 minutos reconstrói, de forma impactante, os últimos momentos de Fernanda Machado da Silva, uma travesti de 27 anos, vítima de um crime brutal motivado pelo preconceito.

RELEMBRE O CASO: Travesti é encontrada morta com marcas de agressões em Rio Branco

Com classificação indicativa para maiores de 18 anos e entrada gratuita, o filme é uma potente denúncia contra a violência e a desumanização enfrentadas pelas travestis no Brasil. A trama tem como ponto principal a morte de Fernanda, além de abordar a vida cotidiana dela e de suas colegas de ponto de prostituição.

De acordo com o roteirista Carlos Eduardo, a estreia promete emocionar o público e reacender discussões essenciais sobre a dignidade e os direitos humanos das pessoas trans no Brasil.

“Esse curta-metragem é impactante, pois retrata a história de uma travesti que teve vivência conosco dentro de diversos grupos culturais. Durante sua trajetória na arte, não se drogava e nem se prostituia, quando se afastou acabou entrando nesse mundo e se transformando em estatística”.

O projeto é produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo e teve apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour, do Governo do Acre e do Instituto Social, Cultural e Esportivo Malucos na Roça. “Luzes do Arco-Íris” é mais do que um filme; é um chamado à reflexão sobre o preconceito estrutural que insiste em silenciar vozes e histórias como a de Fernanda.

Equipe Técnica

Direção: Ivan de Castela

Roteiro: Bismarck Moura, Carlos Eduardo

Texto: Danilo Guimarães

Produção: Bismarck Moura

Direção de Fotografia: Luy Adriel

Direção de Arte: Jhonnathan Cláudio

Montagem/Edição: Luy Adriel

Trilha Sonora: Carlos Eduardo

Figurino: Bismarck Moura

Som e Mixagem: Carlos Eduardo, Luy Adriel

Maquiagem: Jhonnathan Cláudio

Elenco

Douglas Whitney: Fernanda Machado

Luiully Almeida: Mandante

Wellison Silva : Assassino 1

Valcicley Alves: Assanino 2

Figuração

Antônio Felício

Dede Vlasack

João Vitor

Raissa Silva

Pedro Oliveira

Anny Yasmin