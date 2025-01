Daniel Pereira faz mudanças e define Rio Branco para o clássico

O técnico Daniel Pereira comandou um trabalho tático nesta quinta, 30, no José de Melo, fez mudanças no Rio Branco e definiu os titulares para o clássico contra o Independência.

O jogo pela 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual será disputado no sábado, 1º, às 17 horas, no Florestão.

“Melhoramos o nosso setor defensivo e vamos ter mais velocidade no ataque. A ideia é ter um time mais forte”, afirmou o treinador.

4 mudanças

O lateral Esquerdo Gustavo, o zagueiro Nickson, o meia Kekel e o atacante Kikinha serão as novidades contra o Independência.

“O Gustavo entra na vaga do Zé Gabriel, suspenso, e o Nickson vai jogar no lugar do Erick no meio. O Kekel e o Kikinha irão tornar a nossa equipe mais leve e veloz”, explicou Daniel Pereira.

O Rio Branco começa o clássico com: Mimito, Espanhol, Bebê, Jonathan, Gustavo; Vitinho, Nickson, Kekel; Carrapeta, Cassiano e Kikinha.

Felipinho é vetado

O meia Felipinho, com uma lesão no tornozelo, foi vetado e é desfalque certo contra o Independência.

“Sofri uma lesão grau um e infelizmente estou fora do clássico. Vou ficar na torcida e realizar o tratamento para voltar no próximo jogo”, declarou Felipinho.