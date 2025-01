“De coração e alma”, declara Gabigol em chegada ao Cruzeiro

Ele chegou. Neste sábado (4/1), o atacante Gabigol foi apresentado como novo jogador do Cruzeiro. Recepcionado por mais de 40 mil torcedores que foram ao Mineirão, o jogador deu sua primeira entrevista coletiva como jogador da Raposa. Ele comentou sobre o sentimento de chegar ao Cabuloso e como foram as negociações com Alexandre Mattos, CEO de futebol do clube.

O atacante comentou que houve um breve desentendimento com Mattos, mas que tudo se resolveu logo na sequência.

“Vou contar aqui uma fofoca para vocês. O primeiro dia que ele foi lá em casa para assinar as coisas, eu realmente falei pra ele que meu coração não estava pronto. Ele recebeu isso não tão bem, mas depois, a gente conversando e explicando o meu jeito de ser, ele entendeu”, afirmou Gabriel.