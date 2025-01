Defesa Civil do Acre recebe visita de Rondônia em busca de modelo de gestão para desastres naturais

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) enviou uma equipe ao Acre para conhecer a estrutura da Defesa Civil estadual e avaliar práticas que podem ser implementadas em Rondônia.

A visita, que ocorreu ao longo de quatro dias, incluiu a passagem pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CIGMA) e reuniões com instituições locais. A iniciativa faz parte de um planejamento de auditoria e de um processo de benchmark, técnica usada para identificar e adotar as melhores práticas de gestão.

De acordo com Christopher Dyann, diretor de controle externo do TCE-RO, o Acre foi escolhido por compartilhar características similares a Rondônia, como a localização na região amazônica e desafios econômicos e ambientais. “Vivemos numa região com realidades parecidas, então essa troca é de grande riqueza. O Acre apresenta casos de sucesso na gestão de desastres que queremos estudar e levar como modelo”, afirmou.

A equipe de Rondônia destacou a forte integração entre a Defesa Civil estadual do Acre e as coordenadorias municipais e elogiou a organização do sistema. “Vimos que a Defesa Civil do Acre trabalha com uma comunicação eficaz entre os níveis estadual e municipal, além de contar com estratégias claras de prevenção, mitigação e resposta a desastres. Esse é um exemplo que buscamos implementar em Rondônia”, complementa.

O coordenador da Defesa Civil estadual do Acre, coronel Carlos Batista, enfatizou os investimentos realizados pelo governo estadual na estrutura da instituição. “A Defesa Civil do Acre vem se fortalecendo graças aos investimentos direcionados às secretarias com papéis transversais. Com o apoio do governador Gladson Cameli, criamos uma estrutura adequada para atuar em conjunto na gestão de desastres”, explicou o coronel.

Durante o encontro, o coronel Batista também destacou a implementação de uma nova estratégia a ser implementada, a Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap), um sistema de informações que emite alertas à população por meio de SMS, Telegram, TV por assinatura, Google Alertas Públicos e WhatsApp.

O sistema Idap já é utilizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, e tem como objetivo fortalecer a comunicação em casos de risco de desastres.

A troca de experiências deverá subsidiar o TCE-RO na formulação de recomendações ao governo de Rondônia para o desenvolvimento de uma estrutura semelhante. A parceria entre os estados reforça o papel da cooperação regional na Amazônia para enfrentar desafios comuns e melhorar a gestão de desastres naturais.

