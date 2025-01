Delegado é morto durante assalto na zona sul de São Paulo

Um delegado da Polícia Civil, identificado como Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, foi morto na manhã desta terça-feira (14) durante um assalto na rua Amaro Guerra, em Santo Amaro, zona Sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o delegado estava a pé quando foi abordado por um motociclista, que fingia ser entregador. “Ao perceber que a vítima estava armada, o assaltante disparou contra ele, atingindo-o nas costas”.

A situação foi flagrada por câmeras de vigilância. Veja abaixo:

CLIQUE AQUI para ver o vídeo

O agente foi socorrido e levado ao Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que a polícia tenta identificar o autor do crime e que as investigações estão a cargo do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).