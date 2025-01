Deputado mostra detalhes do Complexo Industrial do Café construído no interior do Acre: “O mais moderno do Norte”

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) publicou recentemente fotos do Complexo Industrial do Café, construído na cidade mais ocidental do Brasil, em Mâncio Lima, no interior do Acre.

De acordo com ele, o espaço está na fase final de instalação dos equipamentos. O projeto é realizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em parceria com a a Cooperativa de Produtores de Café dos municípios do Vale do Juruá(Coopercafé), e tem o investimento de mais de R$ 5,3 milhões.

“Esse é o Complexo mais moderno da região Norte. O Governo Lula, presente na vida dos produtores do café no Acre, faz do Juruá um novo polo de produção”, comenta o deputado.

Além de contribuir com o desenvolvimento da cultura do grão na região, a indústria beneficiará inicialmente mais de 100 famílias, informa a previsão da ABDI.

“À diretora da ABDI, Perpétua Almeida, personagem decisiva para que tudo aconteça, e à Coopercafé, representada pelo amigo Jonas Lima, nossos parabéns e agradecimentos pelos esforços empenhados no desenvolvimento da nossa região”, concluiu Edvaldo.