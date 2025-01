Deslizamentos deixam mortos e desaparecidos na região de Ipatinga (MG)

O Corpo de Bombeiros de Ipatinga (MG) foi acionado na madrugada deste domingo (12), em Minas Gerais, para atender a ocorrências de soterramento decorrentes de fortes chuvas. De acordo com a corporação, oito óbitos foram confirmados e três pessoas estão desaparecidas. Os chamados para desabamento e vistoria somaram 58 ocorrências na cidade.

O atendimento dos Bombeiros ocorreu após a comunicação de desabamentos de residências no bairro Bethânia, em Ipatinga (MG). Na rua Boston, foi confirmada uma vítima fatal de oito anos de idade. Na Rua Turim, duas vítimas de uma mesma família foram resgatadas sem vida. Os trabalhos de buscas seguem para localização de outros possíveis soterrados.

Veja fotos da CNN Brasil:











Adicionalmente, em ocorrências distintas, um homem de 30 anos foi encontrado sem vida na Rua Salomão, no bairro Granjas Vagalume, e uma mulher de 70 anos foi localizada na Rua Tucanuçu, no bairro Vila Celeste. As vítimas foram encontradas por populares e a Polícia Civil foi acionada para a liberação dos corpos.

No município de Santana do Paraíso, cerca de 13 km de distância de Ipatinga, um óbito foi registrado na Rua Finlândia, uma mulher de 36 foi resgatada, mas não resistiu e morreu.

O Corpo de Bombeiros registrou 58 chamados referentes a chuvas intensas desde a noite do sábado (11) até a manhã do domingo (12). As ocorrências incluem desabamentos e riscos de deslizamentos. Vários órgãos estão envolvidos no auxílio às vítimas.

Decreto de situação de emergência

Um decreto municipal declara estado de emergência por fortes chuvas, que causaram desmoronamentos e danos à infraestrutura. A medida autoriza medidas emergenciais, como mobilização de órgãos, contratação de pessoal e aquisição de recursos para assistência. A emergência durará 180 dias, podendo ser prorrogada, e garante acesso a propriedades privadas para socorro, além de responsabilizar agentes que se omitirem.

Nas redes sociais o prefeito reeleito da cidade, Gustavo Nunes, utilizou as redes sociais para relatar a situação em diversas localidades. De acordo com o chefe do executivo, foram mais de 80 milímetros de água em uma hora. Veja.

O Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, visitará amanhã Ipatinga (MG) para vistoriar o atendimento às famílias afetadas pelo deslizamento de terra causado pelas chuvas. O horário e local ainda serão definidos, de acordo com nota divulgada.

Nota Governo de Minas Gerais

O Governo de Minas lamenta e se solidariza com os familiares das vítimas do forte temporal que atingiu a região de Ipatinga, no Vale do Aço, na madrugada deste domingo (12/1). Até o momento, são seis óbitos e quatro desaparecidos em Ipatinga, e um óbito em Santana do Paraíso.

As forças de segurança do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), estão mobilizadas no resgate e no atendimento à população.

O Governo colocou todas as forças do Estado para prestar o apoio necessário aos atingidos, desabrigados e desalojados. A Defesa Civil está atuando com três equipes de resposta, equipe de apoio técnico, material de ajuda humanitária. A PMMG conta com 40 militares e nove viaturas na ação. E o Corpo de Bombeiros trabalha com 27 militares e 7 viaturas.

O governador Romeu Zema irá, na manhã desta segunda-feira, vistoriar os trabalhos de atendimento às famílias das vítimas, desabrigados e desalojados em decorrência do deslizamento de terra após fortes chuvas na região.

O Estado reforça que está empenhando todos os esforços para ajudar às vítimas do ocorrido e prestar o atendimento no local.