Donald Trump diz estar aberto à compra do TikTok por Elon Musk; vídeo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz estar aberto à compra do TikTok por Elon Musk. A declaração do republicano sobre a possível aquisição da plataforma chinesa aconteceu nesta terça-feira (21/1), um dia após ele tomar posse da cadeira presidencial norte-americana.

EUA e TikTok

Trump apoia venda do TikTok: presidente condiciona operação da plataforma à aquisição por proprietário americano, conforme prevê lei que ele mandou não cumprir por algumas semanas.

Elon Musk entra na mira: rumores indicam interesse do dono do X em comprar o aplicativo chinês.

Valorização estratégica: Trump sugere que licença dos EUA pode elevar valor do TikTok a US$ 1 trilhão.

No último domingo (19/1) o Tik Tok ficou algumas horas fora do ar nos Estados Unidos. A suspensão aconteceu devido a uma lei que obriga a empresa chinesa ByteDance a vender a operação do país para um dono local.

Segundo Trump, ele teve um encontro com os proprietários do TikTok, em que disse aos chineses que caso eles não comprem a licença para operar nos Estados Unidos o aplicativo se tornaria “inútil”. A ideia de Trump é que seja um empreendimento conjunto no qual os EUA tenha “uma posição de propriedade de 50%”. Veja o vídeo:

“Com a licença, o aplicativo vale cerca de 1 trilhão de dólares. Estou pensando em dizer a alguém ‘compre e dê metade para os Estados Unidos da América”, afirmou o presidente dos EUA

Após rumores que o proprietário do X, Elon Musk, queria adquirir o TikTok, a fala de Trump dá sinal verde para o empresário norte-americano.