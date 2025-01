Edu Guedes indica provas contra Alexandre Correa em ação milionária

Dia após dia, Ana Hickmann parece lutar para superar seu antigo e problemático relacionamento com Alexandre Correa. A apresentadora engatou um noivado com Edu Guedes, que também enfrenta desafios diretos com o ex-companheiro de sua amada. A coluna Fábia Oliveira traz, com exclusividade, atualizações do processo judicial entre os dois empresários.

Para quem não lembra, o chef de cozinha processou o ex-marido de Ana após ele se autointitular como “corno”, afirmando que Edu Guedes era amante de Hickmann. Na ação, o apresentador alegou que as falas desencadearam um verdadeiro discurso de ódio, além de serem uma denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime e outros atos condenados por determinação legal. Uma indenização de R$ 50 milhões foi pedida por Edu Guedes.

Pois bem. Esta colunista traz novidades exclusivas do caso. Alexandre Correa chegou a se defender na ação, afirmando não ter havido intenção de difamar o chef de cozinha. De forma genérica, disse que Edu Guedes não comprovou danos morais ou abalos em sua honra.

O empresário ainda fez a consideração de que suas falas sobre Edu podem ser consideradas, no máximo, como críticas à sua pessoa feitas por terceiros.

No dia 31 de novembro de 2024, a ação judicial alcançou uma nova etapa. Na oportunidade, Edu Guedes indicou as provas que pretende produzir para derrotar Alexandre Correa. O apresentador indicou uma preferência por provas documentais para comprovar seus prejuízos materiais.

Nesse sentido, Edu pretende demonstrar os impactos em sua honra através de mensagens recebidas, perda de seguidores e repercussões em relações comerciais. Além de indicar seu arsenal de provas, o noivo de Ana Hickmann aproveitou a oportunidade para alfinetar e desmentir Correa.

Novamente, Edu Guedes disse que não foram apenas terceiros que o atacaram, mas também Alexandre. O chef e apresentador afirmou, também, que Correa colaborou diretamente e fomentou a imprensa para atacá-lo.

O caso ainda depende de algumas etapas até comportar um julgamento derradeiro. Até lá, esta colunista seguirá atenta. Essa, no entanto, é apenas um dos casos do conjunto de ações envolvendo Ana Hickmann, Alexandre Correa e Edu Guedes.