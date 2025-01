Educação prorroga prazo de inscrições para processo seletivo após site apresentar instabilidade

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), anunciou na última terça-feira (28) a abertura de um Processo Seletivo Simplificado que visa a contratação de 1.808 professores temporários para a rede pública estadual. No entanto, desde que as inscrições abriram, internautas têm relatado não conseguir acessar o link disponibilizado.

As inscrições inicialmente aconteceriam até o dia 31 de janeiro, mas em razão da instabilidade apresentada, a SEE revolveu prorrogar o prazo até o dia 4 de fevereiro. A informação foi repassada ao ContilNet pela assessoria da Secretaria de Educação.

“Tivemos um problema técnico, mas as inscrições já vão retornar. O prazo para inscrição será estendido até 04/02/2025 às 23h59. Retificação do edital saindo em breve”, ressaltou a assessoria.

O edital prevê vagas para a Educação Regular, Educação Especial, Educação Indígena, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e programas voltados à educação no campo.

As inscrições são realizadas de forma gratuita, por meio do formulário eletrônico disponível no site oficial da SEE (https://see.ac.gov.br/). Pode participar do processo seletivo o candidato com graduação em licenciatura plena na área de educação.