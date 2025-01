Em formatura de 130 alunos de Colégio Militar, Gladson defende construção de mais unidades no Acre

O governador Gladson Cameli participou nesta sexta-feira (17) da solenidade de formatura de 135 alunos do Ensino Médio do Colégio Militar Tiradentes, localizado no bairro Calafate.

O evento também contou com a participação da Comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Marta Renata.

Na ocasião, Gladson destacou que os colégios militares têm exercido um papel fundamental no desenvolvimento da educação do Estado.

“Os resultados estão aí. Temos visto o quanto são importantes os colégios militares, especialmente na preparação para o Enem. Feliz em participar desse momento tão importante para esses jovens, que é a saída do Ensino Médio e o início de um novo ciclo. A educação é o caminho que temos para continuar avançando em nosso Estado”, disse o governador.

O governador também afirmou que pretende construir mais colégios militares em sua gestão.

“A gente não mexe no que está dando resultado. Pelo contrário, se os colégios militares estão se mostrando um verdadeiro sucesso, nosso intuito é trabalhar na construção de outros pelo Estado”, completou.

A coronel Marta Renata agradeceu a participação do governador e afirmou que os colégios militares atuam “não apenas na formação de crianças e adolescentes, mas na construção de cidadãos”.

“Agradeço ao governador Gladson Cameli por acreditar tanto nesse projeto dos colégios militares, que, como ele disse, estão mostrando que os resultados são inúmeros e significativos. Os colégios militares atuam não apenas na formação de crianças e adolescentes, mas na construção de cidadãos”, explicou.

