Em Sena Madureira, nível do Rio Iaco baixou quase 1 metro nas últimas 24 horas

A Defesa Civil Municipal confirmou mais um sinal de vazante nas águas do rio Iaco. Nas últimas 24 horas, a diminuição no índice foi na ordem de 92 centímetros.

No domingo (12) o nível estava em 7,52 metros. Já nesta segunda-feira (13) a régua amanheceu medindo 6,60 metros, bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros. Por enquanto, a situação é de normalidade para as famílias que moram em regiões alagadiças do município.

O cenário atual difere do que o registrado no mesmo período do ano passado. Para se ter uma ideia, em 2024, por essa mesma época, o nível estava na casa dos 9 metros. “Todos os dias é feito esse monitoramento. Graças a Deus, a situação é tranquilidade no momento atual. Esperamos que permaneça assim até o final do inverno”, comentou Carlos Davila, representante da Defesa Civil em Sena Madureira.

Mesmo diante da vazante, o Corpo de Bombeiros vem repassando algumas orientações aos ribeirinhos para evitar o alagamento das embarcações, bem como, afogamentos. “É importante que, ao trafegar nos rios, os moradores evitem sobrecarregar as embarcações e também utilizem coletes salva-vidas, dentre outras medidas preventivas”, destacou o tenente C. Queiroz.

No ano passado, a cheia do rio Iaco desabrigou centenas de famílias em Sena Madureira.

Historicamente, as maiores enchentes registradas em Sena ocorreram em 1997 e em 2021.