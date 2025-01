Estádio Arena da Floresta é liberado para partidas pela Justica do Acre

A Juíza de Direito, Zenair Ferreira Bueno, revogou na manhã desta quarta-feira (22), a interdição da Arena da Floresta. No despacho, a Juíza, da 2⁠ª Vara da Fazenda Pública de Rio Branco, afirmou o cumprimento pelo Estado de todas as determinações judiciais, apresentação da licença ambiental, do alvará sanitário comprovando a realização do adequado tratamento do esgoto gerado com a aprovação dos órgãos competentes.

A última partida oficial disputada na Arena da Floresta foi no dia 8 de maio de 2022 entre Humaitá e Náutico, de Roraima, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Depois de mais de dois anos, a Arena voltará a receber os confrontos começando pelo Campeonato Estadual.

O presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Antônio Aquino, vai realizar mudanças na tabela com relação ao local das partidas. Contudo, Antônio Aquino ainda não foi informado oficialmente a respeito da liberação.