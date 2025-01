Estudantes da rede municipal de Sena Madureira terão fardamento escolar gratuito, anuncia Gerlen

Os estudantes das Escolas da rede Municipal, em Sena Madureira, irão ganhar o fardamento da Prefeitura a partir deste ano. A garantia foi dada pelo prefeito Gerlen Diniz (PP) em entrevista a imprensa recentemente.

Segundo ele, sua equipe já fez os levantamentos necessários e restou comprovado que é possível providenciar o material para todos os alunos cujas escolas são gerenciadas pela Prefeitura. “É algo inédito na educação municipal de Sena Madureira. Mesmo tendo recebido a Prefeitura cheia de dívidas, estamos fazendo gestão para garantir esse benefício aos nossos alunos. À medida que o ano letivo começar, todos os alunos terão suas fardas garantidas”, afirmou.

Com isso, os pais não terão que se preocupar com esse item do material escolar. No ano passado, por exemplo, somente a blusa de farda custava em torno de 45 reais.

Em Sena Madureira, há em torno de 5 mil alunos, distribuídos entre as zonas urbana e rural.

Além do fardamento, Gerlen Diniz também confirmou que uma Creche será implantada no bairro Eugênio Areal e entrará em funcionamento ainda neste ano.