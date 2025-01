Ex-BBB eliminada com rejeição ganha bolada da Globo por descumprimento do ‘direito ao esquecimento’

Nas últimas edições do Big Brother Brasil, mais precisamente a partir da 18ª edição com a saída de Patrícia com 94,26% dos votos, muito se fala sobre rejeição de determinados participantes.

Atualmente, o ranking com maiores votações negativas é liderado por Karol Conká, que recebeu 99,17% para ser eliminada do BBB 21. Na mesma edição, Nego Di teve 98,76% dos votos para deixar o jogo, e Viih Tube teve 96,69%.

Antes disso, percentual parecido só tinha acontecido no BBB 5, quando Aline foi eliminada com 95% ao disputar o paredão com Grazi Massafera, vice-campeã daquela edição, vencida pelo baiano Jean Wyllys. A rejeição gerou diversos problemas para ex-BBB, que chegou a sofrer ameaças e precisou mudar de cidade para voltar ao anonimato.

Apesar disso, a sister sempre é lembrada nos noticiários e chegou a ficar conhecida como Aline X9. Porém, uma das publicações, feita pelo extinto site Ego, em 2016, gerou um prejuízo financeiro para Globo, grupo que o portal fazia parte até sair do ano em 2017. Isso porque Aline entrou com um processo no qual pedia “direito ao esquecimento” após ter sido lembrada como participante mais rejeitada até àquela época.

A ex-BBB afirmou que a reportagem voltou a causar problemas em sua vida pessoal e alegou ter direito de não falar mais do assunto. O processo foi motivo no Tribunal de Justiça de São Paulo, que não acatou a defesa da emissora de que a notícia teve tom absolutamente informativo e sem qualquer conotação pejorativa

Diante disso, a emissora foi condenada ao pagamento de uma indenização no valor de R$ 23 mil, conforme decisão deferida em outubro do ano passado. Agora, após a execução de sentença com a quitação por parte da emissora, a ação está em processo de arquivamento após cumprimento.