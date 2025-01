Facção dá vários golpes de ripa em jovem que praticava diversos furtos em bairro de Rio Branco

Adones Ricardo Souza, de 30 anos, foi agredido a golpes de ripa e teve o braço quebrado durante uma “disciplina” imposta por uma organização criminosa. Ele foi acusado de realizar furtos na região na madrugada desta segunda-feira (7), na rua Topázio, no residencial Andirá, na região do Xavier Maia, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pela própria vítima, ele havia sido ameaçado por membros de uma organização criminosa sob a acusação de realizar furtos na área. Os agressores reuniram mais provas e concluíram que Adones seria o responsável pelos furtos registrados nos residenciais da região.

Após o ocorrido, a vítima foi levada para uma área isolada (um terreno baldio), distante da movimentação de pessoas, onde sofreu as agressões.

Ele foi golpeado nas costas várias vezes com ripas, sofreu uma fratura no braço direito e apresentou diversos hematomas nas costas. Apesar dos ferimentos, conseguiu correr e pedir ajuda pelas ruas do residencial Andirá.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância básica ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Adones ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

Nessa ocorrência, a Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas.