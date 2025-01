Fagner Calegário visita Gerlen Diniz e coloca mandato à disposição de Sena Madureira

Na manhã desta terça-feira, o deputado estadual Fagner Calegário realizou uma visita institucional ao novo prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, para reafirmar seu compromisso com o município e colocar seu mandato à disposição da gestão municipal. O encontro ocorreu no gabinete do prefeito e marcou o início de um diálogo voltado para fortalecer parcerias e buscar melhorias para a população da cidade.

Durante a reunião, Calegário destacou a importância de unir esforços entre os poderes legislativo e executivo para atender às demandas locais. “O meu mandato está à disposição de Sena Madureira. Vamos trabalhar juntos em busca de soluções que impactem positivamente a vida das pessoas, seja através de projetos de lei, emendas ou articulações junto ao governo do estado e outras esferas”, declarou o parlamentar.

No encontro, foram discutidos temas como saúde, educação, geração de emprego e renda, além de investimentos em infraestrutura urbana e rural. O deputado ressaltou ainda sua preocupação com a valorização da terceirização, setor que emprega milhares de pessoas no estado, e afirmou que estará atento às demandas do município relacionadas ao tema.

A visita reforça o compromisso do deputado com a interiorização de sua atuação parlamentar, aproximando-se das realidades vividas pelos municípios do Acre. “Estar presente em cidades como Sena Madureira é fundamental para entender de perto os desafios e alinhar estratégias que realmente atendam as necessidades da população. A parceria com o prefeito Gerlen Diniz é um grande passo para isso”, concluiu Fagner Calegário.