GIRO prende dois suspeitos por tráfico de drogas e posse de munição em Rio Branco

Na manhã desta quarta-feira (8), equipes do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), conhecido como “Cavaleiros de Aço”, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre, prenderam dois homens suspeitos de tráfico de drogas e posse irregular de munição no bairro Calafate, em Rio Branco.

Durante um patrulhamento tático na região, os policiais flagraram os suspeitos com materiais utilizados para embalar e comercializar entorpecentes. Após revista pessoal, foram encontradas munições de calibre .38, algumas delas deflagradas, configurando os crimes atribuídos aos dois homens.

Os suspeitos foram detidos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) para a realização dos procedimentos legais. Eles permanecerão à disposição da Justiça.

O bairro Calafate é uma área frequentemente monitorada pelas forças de segurança devido à atuação de organizações criminosas e ao intenso movimento relacionado ao tráfico de drogas.