Gladson volta a nomear e exonerar dezenas de comissionados; veja lista completa

O governador Gladson Cameli publicou algumas nomeações e exonerações na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (13).

Alguns dos comissionados foram exonerados de seus cargos para serem nomeados em outros cargos.

Com o afastamento temporário de alguns secretários, diretores assumiram os cargos de forma interina.

VEJA A LISTA:

Designar o servidor LUCIANO DE SOUZA FERREIRA para responder

pela Fundação de Cultura Elias Mansour – FEM, durante o período de 7 a 17

janeiro de 2025, em virtude da ausência do titular da pasta

Designar a Secretária Adjunta de Atenção à Saúde, ANA CRISTINA

MORAES DA SILVA, para responder pela Secretaria de Estado de Saúde –

SESACRE, durante o período de 13 a 17 de janeiro de 2025, em virtude da

ausência do titular da pasta

Designar a servidora NEDINA LUIZA ALVES YAWANAWA para responder pela Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas – SEPI, durante

o período de 13 de janeiro a 1° de fevereiro de 2025, em virtude da ausência

da titular da pasta

Designar o servidor ELENILSON LIMA DE OLIVEIRA para responder

pela Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM e Fundação Aldeia de

Comunicação – FUNDAC, durante o período de 20 a 22 de dezembro de 2024,

em virtude da ausência da titular das pastas

Designar o Secretário Adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública, EVANDRO BEZERRA DA SILVA, para responder pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP, durante o período de 13 a 24

de janeiro de 2025, em virtude da ausência do titular da pasta.

Designar a Secretária Adjunta, AMANDA DA COSTA VASCONCELOS,

para responder pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos

Humanos – SEASDH, durante o período de 6 a 16 de janeiro de 2025.

Exonerar RAYANE CAMILA DE SOUZA BANDEIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8,

nomeada através do Decreto nº 155-P, de 4 de janeiro de 2023.

Exonerar BRUNO CARDOSO FERNANDES do cargo em comissão do

Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, nomeado

através do Decreto nº 3.703-P, de 28 de abril de 2023.

Exonerar ANA PAULA SOARES DA SILVA do cargo em comissão do

Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, nomeada

através do Decreto nº 736-P, de 12 de janeiro de 2023.

Nomear BRUNO CARDOSO FERNANDES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8,

na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV

Nomear ANA PAULA SOARES DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na

Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Exonerar HELONEIDA MARQUES DE OLIVEIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7,

nomeada através do Decreto nº 2.290-P, de 6 de março de 2023

Nomear HELONEIDA MARQUES DE OLIVEIRA para exercer cargo

em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência

CAS-8, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI.

Nomear SIONAYTON RODRIGUES STAUT para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6,

no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre – IDAF.

Nomear ROSEANE VILA NOVA FELICIO LIMA para exercer cargo

em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência

CAS-8, no Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC.

Nomear LUANA MARIA MACIEL GERONIMO para exercer cargo em

comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência

CAS-5, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear ANTONIA DE MARIA SANTOS DA ROCHA para exercer cargo

em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência

CAS-5, na Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE.

Exonerar, a pedido, CELSO LUIZ MOREIRA JUCÁ FILHO do cargo

em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência

CAS-6, nomeado através do Decreto nº 3.761-P, de 28 de abril de 2023.