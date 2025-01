Governadora em exercício, Mailza publica dezenas de exonerações em edição extra do DOE

A governadora em exercício, Mailza Assis, publicou uma série de exonerações na edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (6).

As mudanças ocorreram em diversas secretarias do Estado.

CONFIRA:

Exonerar ANA ROSA ALVES RIBEIRO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, nomeada através do Decreto nº 5.177-P, de 24 de outubro de 2023;

Exonerar ANDRIELLE SANTOS DA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 5.505-P, de 13 de dezembro de 2023;

Exonerar ANGÉLICA LIMA CHAVES do cargo em comissão do Grupo de Natureza Especial da Administração Indireta do Poder Executivo, referência CDAI-2, nomeada através do Decreto nº 7.654-P, de 14 de agosto de 2024;

Exonerar ANTONIA DAIANE SOUZA DE OLIVEIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 7.227-P, de 28 de junho de 2024;

Exonerar ANTONIO RICARDO ALAB DE SOUZA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 2.216-P, de 3 de fevereiro de 2023;

Exonerar BRENO BARROS FERREIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2;

Exonerar BRUNO ALMEIDA DA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 7.606-P, de 8 de agosto de 2024;

Exonerar EGRECIO DE LIMA GOMES do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, nomeado através do Decreto nº 2.363-P, de 8 de março de 2023;

Exonerar EUNAILTON PUA BARRETO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 2.202-P, de 3 de março de 2023;

Exonerar FRANCISCO DA SILVA MAIA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, nomeado através do Decreto nº 8.215-P, de 29 de outubro de 2024;

Exonerar GLENNDA DE ARAÚJO ANDRADE do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, nomeada através do Decreto nº 1.423-P, de 27 de janeiro de 2023.

Exonerar JUNIOR FERNANDES MURIETA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 2.218-P, de 3 de março de 2023;

Exonerar IVANEIDE BATISTA DE ARAÚJO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 2.204-P, de 3 de março de 2023;

Exonerar KAROLA DE SOUZA ARAÚJO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 7.691-P, de 19 de agosto de 2024;

Exonerar JAHNNETTE MENDES VIEIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, nomeada através do Decreto nº 1.675-P, de 7 de janeiro de 2023;

Exonerar LUANA MARIA MACIEL GERONIMO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, nomeada através do Decreto nº 1.425-P, de 27 de janeiro de 2023;

Exonerar JAYLSON DINIZ GUTIERREZ do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, nomeado através do Decreto nº 2.083-P, de 28 de fevereiro de 2023;

Exonerar MANOEL SALDANHA DA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, nomeado através do Decreto nº 1.674-P, de 7 de fevereiro de 2023;

Exonerar MARCELO MOTA PINHEIRO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, nomeado através do Decreto nº 5.503-P, de 13 de dezembro de 2023;

Exonerar REGIANE FELIX FELIPE do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 2.203-P, de 3 de março de 2023;

Exonerar MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, nomeado através do Decreto nº 7.229-P, de 28 de junho de 2024;

Exonerar YASMIN CHRYSTINA ALMEIDA BARROS do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 2.206-P, de 3 de março de 2023;

Exonerar NAEL CUNHA DA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, nomeado através do Decreto nº 8.217-P, de 29 de outubro de 2024;

Exonerar PAULO RICARDO DINIZ DA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 2.217-P, de 3 de março de 2023;

