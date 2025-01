Governo antecipa pagamento do salário de janeiro para todos os servidores públicos; veja datas

O Governo do Estado acaba de anunciar a antecipação do salário de janeiro para todos os servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas.

Os aposentados e pensionistas vão receber seus proventos no dia 27, e os servidores ativos terão os salários em conta no próximo dia 29.

“A pontualidade no pagamento dos salários demonstra a atenção do governo com a segurança financeira dos servidores e suas famílias, contribuindo para o planejamento das despesas e fortalecendo a confiança no serviço público estadual”, disse o governador Gladson Cameli.

Mais detalhes dos vencimentos podem ser vistos no contracheque digital, disponível no endereço eletrônico: https://contracheque.ac.gov.br/login.