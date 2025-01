Hillary Clinton ri do anúncio de Trump sobre o nome de “Golfo da América”

A democrata Hillary Clinton deu risada após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer na cerimônia de posse nesta segunda-feira (20/1) que mudará o nome do Golfo do México para “Golfo da América”. Durante a solenidade, a ex-primeira-dama e ex-secretária de Estado estava sentada ao lado do marido, o ex-presidente Bill Clinton.

Nas redes sociais, internautas comentaram a reação de Clinton. “Somos todos Hillary Clinton”, disse um usuário do X (antigo Twitter). “Ela é a minha presidente, amo ela”, comentou outra. Hillary disputou as eleições presidenciais em 2016 justamente com Donald Trump, para quem perdeu o pleito.

“Acho perfeitamente plausível a troca do nome. O Golfo do México é rodeado pelos Estados Unidos”, escreveu outro internauta. “Ela não gosta do seu país”, acusou mais um.

Golfo do México

O golfo do México é o maior golfo do mundo, rodeado por terras da América do Norte e América Central. Um golfo é uma porção de mar ou oceano cercado por terra. Em outras palavras, uma baía de grandes dimensões com uma abertura larga para o mar.

A formação se conecta com o Oceano Atlântico por meio do Estreito da Flórida, que fica entre os Estados Unidos e Cuba, e com o mar do Caribe por meio do Canal de Yucatán, entre o México e Cuba. A maior baía do golfo é a Campeche (México).

Golfo do México/F oto: Domínio Público

O subsolo do golfo é rico em petróleo, que é extraído por meio de plataformas marítimas. Outra atividade importante na região é a pesca de peixes e crustáceos.