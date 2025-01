Homem é preso suspeito de estuprar filha internada dentro de hospital

Um homem acabou preso em flagrante suspeito de estuprar a filha, de 13 anos, dentro de um hospital, no município de Rodrigues Alves, no interior do Acre, na última terça-feira (28/1).

Segundo a Polícia Civil, a violência teve início em 1º de janeiro, quando a vítima estava internada na Unidade Mista de Saúde.

De acordo com as autoridades, o homem chegou ao hospital embriagado para acompanhar a filha e, aproveitando-se da situação vulnerável da vítima, deitou-se ao lado dela no leito do hospital e praticou o abuso sexual. A filha, criada pelos avós paternos, não convive com o suspeito.

De acordo com o relato, após cometer o crime, o suspeito ameaçou a filha, falando que bateria nela caso ela revelasse o abuso para alguém. Na última segunda-feira (27/1), ele tentou novamente violentá-la. Após isso, a vítima enviou mensagens para uma prima, relatando o ocorrido.