Ibama procura mulher que aparece em vídeo matando e torturando onça

O vídeo de uma mulher armada matando uma onça-parda e comemorando o feito viralizou nos últimos dias, gerando revolta nas redes sociais e reação do poder público. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) anunciou que está trabalhando para identificar a tal mulher.

Entenda o caso:

Mulher armada aparece em vídeo publicado nas redes sociais matando uma onça-parda e comemorando aos gritos.

publicado nas redes sociais e comemorando aos gritos. Vídeo viralizou rapidamente, gerando revolta e reação do poder público.

rapidamente, gerando revolta e reação do poder público. O Ibama informou que está em busca de informações para localizar a mulher e investigar o caso.

e investigar o caso. Ela pode ser punida criminalmente e administrativamente.

No vídeo, ela aparece armada com uma espingarda numa área de vegetação, e ao lado de outras pessoas, em busca de uma onça-parda que estava acuada em cima de uma árvore. Em determinado momento, ela atira no animal, que acaba caindo e é atacado por quatro cachorros.

“Eu matei uma onça”, grita ela, enquanto pula e comemora de alegria.

Veja:

Até o momento, sabe-se apenas que o caso ocorreu no Brasil. Segundo o Ibama, o vídeo “está sendo analisado por agentes ambientais para identificar o local onde o crime ocorreu”. Assim que forem identificados e autuados, os responsáveis responderão criminalmente e administrativamente.

Possíveis penalidades

Na esfera criminal, a mulher pode responder de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, cujo artigo 29 prevê de seis meses a um ano de prisão, mais multa, para quem mata, persegue, caça ou apanha animais da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Além disso, o artigo 32 da mesma lei estipula três meses a um ano de prisão, mais multa, para quem pratica ato de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

Já na parte administrativa, conforme o Decreto 6.514, de 2008, que trata das infrações ambientais, a mulher pode ser multada em R$ 5 mil por matar animal de espécie “constante nas listas oficiais da fauna brasileira ameaçada de extinção” e de R$ 500 a R$ 3 mil por abusar, maltratar, ferir ou mutilar animais silvestres.

A onça-parda é considerada uma espécie vulnerável pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), classificada como “quase ameaçada” ou em perigo de extinção no Brasil. Conhecida também como suçuarana, ela está presente em todo o país. Trata-se de um mamífero carnívoro, com projeção de redução futura da presença em solo brasileiro.