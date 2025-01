Idosa de 84 anos recebe atendimento domiciliar para emissão de documento em Sena Madureira

Na tarde desta terça-feira a equipe do instituto de identificação de Sena Madureira, foi acionada por familiares da dona Maria de Nazaré de 84 anos que reside no Km 02 da estrada de Manoel Urbano para realização do atendimento de retirada da 2ª via da carteira e identidade, que hoje é a (CIN) carteira de identificação nacional.

O coordenador do posto no município Carlos Ferrari ressalta a importância do serviço a todos os cidadãos do município, inclusive os que tem algum tipo de deficiência e tem dificuldade de ir até o local de atendimento, que fica localizado na Delegacia Geral de Polícia Civil do município.