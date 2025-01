Idoso encontrado morto no Segundo Distrito de Rio Branco é identificado pela polícia; ele tinha 70 anos

Valdemar Costa de Souza, de aproximadamente 70 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (15) em sua residência, localizada na Travessa do Pescador, no bairro Belo Jardim I, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de vizinhos, um forte odor vinha da casa de Valdemar, o que os levou a verificar o local. Ao entrarem na residência, que estava fechada, encontraram o idoso em uma rede, já sem vida e em estado de decomposição. Ainda de acordo com os moradores, Valdemar vivia sozinho e sofria de problemas cardíacos, o que pode ter contribuído para sua morte.

Os moradores acionaram rapidamente a Polícia Militar, que enviou uma guarnição ao local. Após confirmarem o ocorrido, os policiais isolaram a área e solicitaram a presença da Perícia Criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML).

A perícia inicial indicou que o corpo estava na rede há pelo menos dois dias, devido ao início do processo de decomposição.

Não foram encontradas marcas de tiro, facadas ou sinais de agressão, mas a causa da morte será confirmada após a conclusão do laudo pericial, previsto para ficar pronto em 30 dias.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil, integrantes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), coletaram as primeiras informações no local. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).