Internações no sistema socioeducativo têm redução de 84% no Acre, aponta Governo

Durante agenda realizada na segunda-feira (6), a governadora em exercício, Mailza Assis, levantou um dado positivo com relação à segurança pública do estado do Acre. O número de socioeducandos nas unidades do Instituto Socioeducativo do Estado (ISE) teve uma redução em cerca de 84%.

De acordo com Mailza, que também é presidente do Orçamento da Criança e do Adolescente (Ocad), o número de socioeducandos foi reduzido de 700 para 100 nas unidades do Acre.

A governadora relacionou a diminuição às políticas públicas do Estado voltadas para a ressocialização dos adolescentes.

“Temos mudado a mentalidade de vida desses adolescentes, trazendo atenção e carinho para que possam ser devolvidos à sociedade de forma digna”, ressaltou.

Em 2024 o Governo investiu R$ 13,5 milhões em melhorias estruturais, aquisição de equipamentos e contratação de novos servidores para o ISE, por meio de concurso público.

O Instituto, que conta atualmente com oito unidades de internação, destas, quatro na capital, e uma de semiliberdade, para 2025 deve ampliar as ações voltadas para capacitação de servidores e fortalecimento das unidades.