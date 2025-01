Iran Ângelo fala pela primeira vez sobre o casamento de Hulk

Quase 20 dias após o ex-marido, Hulk Paraíba, se casar com sua sobrinha, Camila Ângelo, com direito a duas festas, a influenciadora Iran Ângelo resolveu se manifestar sobre o caso.

Ela esteve na tradicional Festa do Gelo, em comemoração ao aniversário do sobrinho Yugnir Ângelo, que é casado com Mirela Janis, na última quarta-feira (22/1), em Cabedelo, na Paraíba.

“É uma coisa já superada. O passado tem que estar exatamente no passado, né? Mas, claro, vieram alguns problemas. Não foi fácil, né? É uma família, tudo. Mas tem que ter sabedoria e o silêncio, né?”, afirmou, em entrevista ao Fofocalizando, do SBT.