Irmãos Hypólito são a nova aposta do Camarote no BBB25: conheça Diego e Daniele

Bicampeão mundial, medalhista de prata nas Olimpíadas de 2016 e campeão Pan Americano de 2007, Diego Hypolito superou as lesões e frustrações da carreira com conquistas históricas, se transformando em um dos maiores atletas da história da ginástica do Brasil.

Daniele Hypolito tem uma carreira muito vitoriosa e é, até hoje, uma das principais atletas da história da ginástica brasileira. Primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha em mundiais, duas vezes eleita a melhor atleta do Brasil, 14 vezes campeã brasileira e com cinco Olimpíadas disputadas: títulos e sucesso não faltam no currículo de Daniele.

Daniele ao lado do irmão, espera que o público conheça seu lado extrovertido e brincalhão, que não ficava tão visível durante as competições, onde estava sempre focada. Em um relacionamento com o professor de dança Fábio Castro, ela afirma estar em uma das melhores fases da vida, após completar 40 anos.

Daniele Hypólito se tornou a primeira ex-participante de reality da Record a participar do BBB! Ela fez parte com seu companheiro Fabio Castro do Power Couple 5

Curiosidades de Daniele Hypolito

– Depois que parou de competir se tornou artista circense e palestrante;

– Foi a primeira medalhista brasileira da história da ginástica em mundiais;

– Foi comentarista da Globo nos Jogos Olímpicos de 2024;

– Participou de cinco Olimpíadas como atleta;

– Conheceu o marido, o professor de dança Fábio Castro, em um baile funk no Rio de Janeiro;

– Sonha em ver uma unidade de seu Instituto, o Instituto Hypolito, em cada cidade do Brasil levando esporte e esperança para cada criança e família humilde, formando campeões para a vida;

– Inspira-se no irmão, Diego Hypolito, e no piloto Ayrton Senna;

– Já participou do Power Couple Brasil, da Record.

Curiosidades de Diego Hypolito

– Depois que encerrou a carreira, começou a atuar como artista circense ao lado da irmã;

– Tatuou “God’s plan” (Plano de Deus) próximo da região pélvica;

– Passou por 11 cirurgias ao longo da carreira.