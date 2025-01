A jornalista Geisy Negreiros, do Grupo Rede Amazônica, filiado a Rede Globo no Acre, expôs em suas redes, nesta quarta-feira (22), um contratempo enfrentado em solo peruano. De acordo com o relato, o quarto do hotel de onde estava hospedada a família foi invadido.

O ato, que se desenrolou enquanto a comunicadora da Rede Amazônica estava tomando o café da manhã, resultou no furto de um telefone celular e dinheiro, que estavam no cômodo.

Ao tentar uma solução junto ao hotel, o estabelecimento descredibilizou a denúncia realizada por parte da jornalista, que precisou acionar a polícia peruana para que as devidas providências fossem tomadas.

Ainda de acordo com a publicação feita pela jornalista nas redes sociais, o espaço não contava com câmeras de segurança, não sendo possível averiguar de maneira exata o que ocorreu, causando um transtorno maior para Negreiros, sendo este o motivo do acionamento das forças policiais peruanas.