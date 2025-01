Kevin O Chris, Naiara Azevedo e mais: os destaques musicais da semana

Dê uma pausa na rotina semanal, coloque o fone de ouvido e dê play nas novidades musicais da semana. Para atualizar as playlists e trazer aquele alívio no fim de semana, o Metrópoles traz 12 destaques para te embalar.

O funkeiro abre 2025 com a música Dessa Vez, releitura do sucesso de MC Sabrina, lançado pelo Furacão 2000. A nova canção de Kevin O Chris, de acordo com o cantor, é uma homenagem ao ritmo musical que o consagrou.

“Eu me amarro em cantar essas paradas antigas. O funk tem história e a gente não pode esquecer, saca? Teve uma galera antes da gente, umas minas brabas, que abriram as portas para a gente viver o que a gente está vivendo hoje. Adoro esse momento do meu show e quis gravar para eternizar”, declarou.

Reprodução/Instagram

Manu Bahtidão

A cantora publicou Raivinha, canção com Tony Salles que faz parte do DVD Destino.

A música fala sobre superação e empoderamento após o fim de um relacionamento, incentivando a esquecer o ex com atitude e confiança. A letra sugere sair, se divertir, postar nas redes sociais e mostrar que a melhor vingança é ser feliz, deixando o ex arrependido e “morrendo de raiva” ao ver sua superação.

Divulgação

Jorge Vercillo

O cantor publicou uma nova versão de Ela Une Todas as Coisas, um de seus maiores sucessos, ao lado de Ivete Sangalo. “Essa versão mantém a alma blues da harmonia original, mas incorpora elementos da música nordestina, como o xote. É uma fusão que enriquece ainda mais a mensagem e a emoção da canção”, explica Jorge Vercillo.

O artista ainda elogiou a presença de Ivete Sangalo, que completou: “Eu amo essa música desde o primeiro momento que a ouvi. É de uma delicadeza a tradução do universo feminino”, destacou o músico.

Divulgação

Mariana Nolasco

Cantando sobre autoestima e irmandade feminina, Mariana Nolasco publicou a música Prioridade, que conta com a parceria de Lourena, conhecida pelo Poesia Acústica. Cada uma a seu jeito, com suas perspectivas diversas, elas revelam vivências de força, autoestima e resiliência feminina.

“Trabalhar com a Lou foi incrível. Desde o início, a gente se entendeu muito bem. A composição fluiu de forma leve e natural. Ela é extremamente criativa, e nosso processo foi rico, cheio de trocas e reflexões”, destacou Nolasco sobre parceria com Lourena.

Divulgação

LyNDoN

O brasiliense publicou a canção Intento, feat. com Thiago Jamelão. Misturando elementos do boom bap, Neo Soul e R&B, a faixa abre os trabalhos do projeto ÁVIDO: O Mais Alto Possível, segundo EP da carreira do rapper. O disco aborda os desafios de equilibrar mudanças e conexões importantes.

“Trago um LyNDoN mais experiente, com visão de si mesmo e de onde quer chegar. Quero trazer músicas atuais, alinhadas ao cenário musical, mas sempre sendo fiel às minhas verdades, agora com uma nova roupagem”, reflete.

“Estou feliz por trabalhar com a galera do DF nesse novo projeto, valorizando a cena local. Antes, tudo que eu fazia vinha de São Paulo, mas agora as produções, a capa, o design e até as roupas são daqui”, destaca o artista sobre o EP.

Carlos Arthur

Lucas LM

Ao lado de Zé Felipe, o cantor de reggaeton publicou a música Foguenta. A canção é uma releitura do sucesso Yandel 150, de Feid e Yendel. O audiovisual mostra os artistas em um cenário solar e urbano.

“A gente vem colhendo resultados surpreendentes junto com a SoundOn, tendo viralizado todos os nossos últimos lançamentos em países como Brasil, Portugal e Colômbia. Por mais que seja difícil introduzir um gênero novo, eu sinto que as pessoas estão cada vez mais abertas a aceitar o reggaeton no nosso país”, declarou.

Divulgação

Naiara Azevedo

A cantora divulgou o primeiro EP do projeto Araguaia. Com um single com a dupla Clayton & Romário e três medleys musicais, a novidade é focada em grandes hits do sertaneho e MPB.

“Estou animada demais para lançar as músicas desse projeto. A gravação foi muito especial, foi tudo lindo demais. E agora, marca uma nova fase da minha carreira, onde eu estou 100% à frente de tudo, acho que isso vai ser importante demais nesse momento”, disse Naiara.

Divulgação

Bruno Diegues

O cantor, ex-vocalista do Jeito Moleque, apresentou a segunda parte do projeto Mais Uma Noite. Com 11 faixas, o álbum tem participações de Ferrugem e de Thiaguinho na faixa-foco Curva.

“Minhas canções sempre embalaram histórias de amor e encontros inesquecíveis. Espero que Curva seja a trilha de novos romances e momentos únicos, assim como foi Amizade É Tudo, minha primeira parceria com Thiaguinho”, comentou o artista.

@patrickcaline

Roberta Miranda

A cantora divulgou o EP 3 do projeto Infinito. Com quatro faixas, o disco tem canções românticas no melhor estilo modão.

“É um projeto bastante especial. A expectativa não poderia ser maior, afinal, foram vocês (meus fãs) quem me ajudaram a escolher cada uma das canções que fazem parte desse projeto”, comentou a artista.

Instagram/Reprodução

Savask

O cantor, conhecido por fazer a mistura entre o reggaeton e o piseiro, divulgou o single Naipezinho dos Vetinho. A música é a aposta do artista para o carnaval de Salvador.

“É uma canção alegre, dançante, que traz um clima de muita curtição, com aquela ginga baiana, sensualidade e um balanço irresistível… tudo isso numa linguagem toda própria, que se inspira nas próprias gírias do povo da Bahia”, conta Savask.

Divulgação

Enzo Rabelo

O cantor e compositor divulgou o EP Versões pt.2, com três músicas. O projeto conta com as faixas Sistema Solar, Bateria do Amor e Desculpa, destaque do lançamento.

A música é inspirada em um single dos Jonas Brothers: “A ideia para este projeto foi inovar, com certeza, estamos buscando novos estilos musicais e tento sempre inovar, mas sempre em cima da minha raiz sertaneja”

Divulgação

Nana Rubim

A cantora divulgou Nana Rubim, o primeiro EP da carreira. Com seis músicas, a cantora e compositora mineira usa o R&B para falar sobre natureza, espiritualidade, cura, empatia e amores.

“As músicas falam sobre sentimentos genuínos e atravessam momentos muito diferentes da minha vida. Tem canções sobre amores fugazes de balada , intensidade e primeiro amor”, reflete a cantora.

“É um trabalho para dizer às pessoas: ‘prazer, sou Nana Rubim’. Exatamente por isso, o EP de estreia leva meu nome. Em um curto espaço de tempo, passei por inúmeras transformações. Toquei samba, rock e já fui até mesmo outra pessoa”, explicou a artista.