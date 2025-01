Líderes internacionais se manifestam sobre posse de Trump; Confira

Os principais líderes mundiais estão se manifestando sobre a posse de Donald Trump para mais um mandato à frente da Casa Branca. Trump foi empossado no Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, como o 47º presidente norte-americano nesta segunda-feira (20/1), em Washington D.C.

Veja a repercussão:

Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, parabenizou o republicano por sua segunda posse em um vídeo publicado nas redes sociais. Netanyahu afirmou que “os melhores dias da nossa aliança ainda estão por vir”. O líder israelita agradeceu Donald Trump pela ajuda na mediação do cessar-fogo de Israel e do acordo de reféns com o Hamas.

Netanyahu afirmou que o primeiro mandato de Trump foi repleto de momentos inovadores, onde lembrou da assinatura dos Acordos de Abraão, que normalizaram as relações diplomáticas entre Israel, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein.

“Vocês se retiraram do perigoso acordo nuclear com o Irã, reconheceram Jerusalém como capital de Israel, mudaram a embaixada americana para Jerusalém e reconheceram a soberania de Israel sobre as Colinas de Golã (…) Estou confiante de que completaremos a derrota do eixo terrorista do Irã e inauguraremos uma nova era de paz e prosperidade para nossa região”, disse Netanyahu.

Canadá

Em publicação no X, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, parabenizou Trump. O líder canadense declarou que o Canadá e os EUA têm a parceria econômica mais bem-sucedida do mundo. “Temos a chance de trabalhar juntos novamente — para criar mais empregos e prosperidade para ambas as nações”, disse.

O pronunciamento de Trudeau acontece após falas de Donald Trump de querer anexar o Canadá aos Estados Unidos.