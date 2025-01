LTA Sul 2025: jogos do 1º Split são sorteados

A Riot Games sorteou os jogos do 1º Split da LTA Sul, a conferência sul da Liga das Américas de League of Legends, sucessora do Campeonato Brasileiro (CBLOL). O torneio terá início em 25 de janeiro, valendo classificação no First Stand, o torneio internacional inaugural da temporada 2025.

O sorteio aconteceu em um evento de abertura da LTA Sul, realizado neste sábado (18), na agora chamada Riot Games Arena em São Paulo, reunindo integrantes dos oito clubes participantes, torcedores, criadores de conteúdo e jornalistas.

Primeiros jogos do 1º Split da LTA Sul

paiN Gaming x LOUD – 25 de janeiro, às 13h

Vivo Keyd Stars x Leviatán – 25 de janeiro, a seguir

Isurus x FURIA – 26 de janeiro, às 13h

RED Canids Kalunga x Fluxo – 26 de janeiro, a seguir

Formato da LTA Sul

No 1º Split da LTA Sul, os oito times se enfrentarão em confrontos em melhor de três partidas (md3) em eliminação dupla, ou seja, com chaves superior e inferior. Quem vencer duas séries estará classificado para os playoffs unificados das Américas. Quem perder duas será eliminado.

Os quatro melhores times da LTA Sul – dois da chave superior e dois da chave inferior – avançarão para os playoffs das Américas, dos quais também participarão quatro equipes classificadas da LTA Sul, disputada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Os playoffs das Américas, com quatro representantes da LTA Sul e quatro da LTA Norte, serão realizados em São Paulo, com confrontos md3 e eliminação simples, ou seja, sem chaves superior e inferior. A final ocorrerá em md5. Só o campeão do 1º Split irá para o First Stand.