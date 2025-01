Mãe de Beyoncé perde casa em Malibu durante incêndio nos EUA

Tina Knowles, de 71 anos, mãe de Beyoncé foi uma das vítimas do incêndio florestal que atingiu Los Angeles nos últimos dias e deixaram 5 mortos. Através das redes sociais, ela contou que uma de suas propriedades foi atingida, lamentou o ocorrido e ainda elogiou os bombeiros.

“Era meu lugar favorito, meu santuário, meu sagrado, um lugar feliz. Agora ele se foi!”, escreveu ela na legenda de um vídeo onde ela mostra golfinhos nadando em seu “quintal”, onde comemorou seu aniversário na semana anterior.

Em seguida, ela falou sobre os militares e civis que estão trabalhando para combater as chamas: “Deus abençoe todos os homens e mulheres corajosos do nosso corpo de bombeiros que arriscaram suas vidas em condições perigosas. Agradecemos por sua dedicação e bravura e por salvar tantas vidas”, afirmou, antes de completar:

“Isso poderia ter sido muito pior sem a dedicação dos trabalhadores do desastre e dos primeiros socorristas. Estou muito triste pelas pessoas que perderam os cinco membros da família. Minhas orações mais profundas estão com vocês!”, desejou.

No fim, Tina Knowles mandou um recado para as pessoas afetadas: “Meu coração e minhas orações profundas vão para todos vocês. Não consigo imaginar a dor, o sofrimento e o medo que vocês estão suportando. Estou orando diligentemente por nossa linda Los Angeles!! Somos resilientes e vamos nos recuperar!”, encerrou.

Nos comentários, os internautas reagiram: “Nós amamos vocês e estamos rezando pela cidade e por todas as suas famílias. 🤍 Estamos felizes que vocês estejam seguros!”, escreveu uma. “Rezando!!!! Sinto muito, mamãe ❤️”, postou outra. “Enviando amor e orações, Sra. Tina”, disse uma terceira. “Ah, não! Enviando amor e orações! Que bom que você está seguro!”, disse mais uma.

Fogo mata 5 e ameaça Calçada da Fama

Moradores de Los Angeles, no estado da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, enfrentam uma tragédia sem precedentes: incêndios históricos devastam a cidade. Mais de 150 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas e cerca de 1,5 mil estruturas foram destruídas – com números ainda sendo apurados.

Os bombeiros lutam incansavelmente para conter os diversos focos que se multiplicam na cidade. Segundo o Departamento de Incêndio de Los Angeles (LAFD, na sigla em inglês), já são contabilizadas ao menos cinco mortes por causa das chamas.

No início da noite de quarta-feira (8/1), teve início uma queimada em Hollywood Hills, região montanhosa logo acima da parte mais turística da cidade: a Calçada da Fama, além de começar outro foco em Studio City, perto do parque dos Estúdios da Universal Pictures.

A palavra mais ouvida na cidade é “apocalipse” e muitas áreas parecem zonas de guerra. A sensação é de medo e de impotência diante das chamas que se espalham, em diferentes pontos da cidade.

Já são quase 30 mil hectares queimados, em duas regiões principais: Pacific Palisades, no litoral norte da cidade – região conhecida por ter as mansões de vários famosos – e mais a nordeste, em Pasadena. Nesse segundo foco, pelo menos cinco pessoas já perderam a vida.

A única boa notícia é que os ventos diminuíram, já que na noite de terça-feira (7/1) houve picos de mais de 120 km/h, velocidade de furacão. Por isso, não foi possível, nos primeiros momentos, tentar conter as chamas pelo ar com aviões, tática que só pôde ser usada a partir da tarde desta quarta.

Milhares de moradores estão sem energia, a água está contaminada nas regiões afetadas e a qualidade do ar está muito baixa.

Oito meses sem chuva

Faz mais de oito meses que não chove na cidade, nem agora, inverno, estação que deveria ser chuvosa. Essa condição de seca e a umidade baixíssima, em algumas áreas de apenas 8%, combinadas com essa tempestade de vento, fortalecem o aparecimento de pequenos focos que se alastram rapidamente. Ainda está em investigação a causa do início de cada foco.

Mas, a realidade é que a cidade não está preparada para um desastre dessas proporções, muitos hidrantes estavam secos quando os bombeiros tentavam combater as chamas, o que também levantou a discussão sobre como a cidade está equipada para receber grandes eventos como a Copa do Mundo, no ano que vem, e os Jogos Olímpicos, em 2028.

Todos os eventos de entretenimento ou esportivos foram cancelados, muitas empresas fecharam ou pediram para os funcionários trabalharem remotamente, parques de diversão também fecharam, as escolas públicas cancelaram as aulas em Los Angeles, Santa Mônica e Pasadena para evitar que pessoas circulem devido à baixa qualidade do ar e também para deixar as ruas livres para o trabalho dos bombeiros.