Mailza faz desabafo e critica ‘antecipação’ de pesquisas para o Governo: “O jogo sequer começou”

A vice-governadora Mailza Assis decidiu comentar sobre os resultados da última pesquisa Data Control para o Governo, divulgada na sexta-feira (3). Nos números, ela aparece em último lugar nas intenções de voto.

No texto publicado nas redes sociais, Mailza deixou claro que não costuma questionar resultados de pesquisas eleitorais, mas criticou o fato do instituto colocar como opção de votos, nomes, que segundo ela, não são certos na disputa.

“Não sou neófita na política para ignorar que pesquisas realizadas com muita antecedência têm a finalidade exclusiva de pôr ou tirar personagens do jogo eleitoral. O jogo sequer começou”, escreveu.

“Dos nomes pesquisados, apenas o meu e o do senador Alan Rick estão efetivamente postos. Jorge Viana e Mara Rocha já manifestaram que serão candidatos ao Senado Federal. O prefeito reeleito, Tião Bocalom, fez campanha recente afirmando que cumpriria seu mandato na prefeitura. Ou seja, o instituto estimulou nomes que sequer se declararam candidatos ao Governo”, completou.

A vice-governadora encerrou dizendo que os números não vão lhe desmotivar, deixando claro que é um nome certo na disputa pelo Governo.

“A única situação que me impedirá de ser candidata são os desígnios de Deus. Fora isso, eu estou aqui e serei candidata para vencer e governar meu estado com amor, disciplina e muita dedicação”.

Veja o texto na íntegra:

Eu estou aqui.

Não questiono resultados de pesquisas eleitorais e considero que eles servem para direcionar rumos e estratégias de campanhas políticas.

Porém, não sou neófita na política para ignorar que pesquisas realizadas com muita antecedência têm a finalidade exclusiva de pôr ou tirar personagens do jogo eleitoral. O jogo sequer começou.

Dos nomes pesquisados, apenas o meu e o do senador Alan Rick estão efetivamente postos. Jorge Viana e Mara Rocha já manifestaram que serão candidatos ao Senado Federal. O prefeito reeleito, Tião Bocalom, fez campanha recente afirmando que cumpriria seu mandato na prefeitura. Ou seja, o instituto estimulou nomes que sequer se declararam candidatos ao Governo.

Por fim, quero afirmar: números dispersos nem me estimulam nem me desmotivam. A única situação que me impedirá de ser candidata são os desígnios de Deus. Fora isso, eu estou aqui e serei candidata para vencer e governar meu estado com amor, disciplina e muita dedicação.

Mailza

Vice-governadora e Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos.