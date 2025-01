Maior parque inflável do Brasil chega a Rio Branco nesta sexta-feira; saiba mais

O Big Dreams Park, reconhecido como o maior parque inflável do Brasil, anunciou recentemente que sua próxima parada será em Rio Branco, capital do Acre. O parque chega a Rio Branco, Acre, nesta sexta-feira (24) A notícia foi recebida com entusiasmo pelos moradores locais, que aguardam ansiosamente pela chegada da atração.

A atração será montada no estacionamento da Faculdade Uninorte e promete oferecer momentos de diversão para crianças e adultos.

Os ingressos para o Big Dreams Park já estão disponíveis para compra através do link na bio do perfil oficial no Instagram (@bigdreamspark). A organização também disponibiliza um número de contato para mais informações: (65) 98109-1244.

O Big Dreams Park oferece uma ampla variedade de estruturas infláveis gigantes, proporcionando diversão para todas as idades. As atrações incluem brincadeiras diversas e até mesmo uma chuva de espuma, garantindo entretenimento para toda a família. A experiência tem sido um sucesso nas cidades por onde passa, e a expectativa é que em Rio Branco não seja diferente.