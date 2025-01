Mais de 47 mil testes rápidos para diagnóstico de dengue serão distribuídos no Acre pelo Ministério da Saúde

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), informou nesta segunda-feira (27), que o estado recebeu 47,5 mil testes rápidos para o diagnóstico de dengue, como parte de uma iniciativa do Ministério da Saúde, que distribuirá um total de 6,5 milhões dos itens em todo o país.

De acordo com a gestão acreana, esta é a primeira vez que o teste será disponibilizado na rede pública de saúde, ampliando as opções para identificação precoce da doença em municípios distantes e com acesso limitado a serviços laboratoriais.

O Ministério da Saúde está investindo mais de R$ 17,3 milhões na aquisição dos itens, que serão distribuídos em duas fases: 4,5 milhões na primeira remessa e dois milhões como estoque estratégico para locais com aumento de casos.

Para a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, o teste rápido será uma ferramenta de assistência na rede de atenção básica, permitindo o diagnóstico ágil. Ela ainda reforça que a coleta de amostras para análise laboratorial continua essencial para monitorar a circulação dos sorotipos.

Já a secretária adjunta de Assistência da Sesacre, Ana Cristina Moraes, explica que o paciente deve realizar o teste rápido entre o primeiro e o quinto dia da doença: “Após esse período, continuamos utilizando o exame PCR para confirmação laboratorial”.

Na semana passada, uma equipe do Ministério da Saúde visitou o estado para avaliar a situação epidemiológica e estrutural. “A chegada dos testes rápidos é um passo importante para o fortalecimento das ações de combate à dengue no Acre. A Sesacre reforça que os testes serão disponibilizados em unidades básicas de saúde, conforme a distribuição definida pelos gestores locais, garantindo acesso à população em todo o estado”, destaca a pasta.