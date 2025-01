Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio acumula em R$ 8,5 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do sorteio do concurso 2.811 da Mega-Sena, o primeiro da loteria em 2025, realizado na noite deste sábado (4), em São Paulo. O prêmio acumulou e, para o próximo sorteio, o valor para as apostas vencedoras será de R$ 8,5 milhões.

Veja os números sorteados: 08 – 27 – 36 – 37 – 39 – 45

Veja quantas apostas foram premiadas no concurso 2811:

6 acertos – Não houve ganhadores;

5 acertos – 24 apostas ganhadoras, cada uma vai levar R$ 85.719,03;

4 acertos – 2.225 apostas ganhadoras, cada uma vai levar R$ 1.320,87.