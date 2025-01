Mesmo com adiamentos, petistas acreditam na vinda de Lula ao Acre: ‘Fez mais pelo Estado que qualquer outro’

A vinda de Lula ao Acre, no fim de dezembro, já estava quase certa, mas um acidente fez com que a agenda fosse adiada. Com isso, o Estado segue na lista dos lugares ainda não visitados pelo petista, além de Rondônia e Tocantins.

Lula chegou a traçar um plano de visitar todas as unidades da Federação ao longo de 2024, o que não aconteceu. No ano passado, chegou a visitar 19 estados, passando por 65 cidades brasileiras. Em 2023, o presidente visitou apenas 36 cidades.

O ContilNet conversou com duas lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre: o ativista Cesário Braga e o vereador André Kamai, único eleito pelo partido na capital acreana nas eleições de 2024.

“A vinda do presidente Lula para o Acre é muito importante. O que a gente sabe e tem conversado é que há um grande interesse dele de vir ao Acre mais uma vez. Ele já veio outras vezes. A gente entende que, nesse momento, é necessário consolidar algumas questões para dar sequência na agenda. Tenho certeza de que ele deve vir. O fato é que o presidente Lula tem investido muito aqui, tem muita coisa acontecendo”, afirmou Kamai.

“Vivemos uma situação em que os governos recebem ajuda, apoio, além do que é de transferência convencional, e buscam esconder o presidente. Tenho certeza de que a vinda dele para cá será importante, para anunciar coisas novas, principalmente. Mas o Governo está aqui sempre quando envia seus ministros. Mas, certamente, no início deste ano ele estará aqui”, acrescentou o vereador.

Cesário, que sempre tem acompanhado as agendas do Governo Federal no Acre, diz que está muito feliz com a possível vinda do presidente nos próximos dias.

“Estou muito feliz e contente com a vinda do presidente. Não temos discutido essa agenda dele aqui, mas ele vem. Ele faz questão de visitar o Acre e de nos honrar com sua presença. O presidente Lula tem feito pelo Acre o que nenhum outro presidente fez. Isso é muito importante”, finalizou.

Em entrevista à imprensa local, o governador Gladson Cameli disse que vai usar “tapete vermelho e gravata vermelha” para receber o presidente do Acre.