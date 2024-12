Acre está entre os três estados brasileiros que Lula ainda não visitou no terceiro mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa em 2024 dois anos desde o início do seu terceiro mandato, e desde que voltou ao Palácio do Planalto ainda não visitou o estado do Acre.

Além do Acre, Lula também não visitou outros dois estados: Rondônia e Tocantins. O presidente chegou a traçar um plano de visitar todas as unidades da Federação ao longo de 2024, o que não aconteceu.

Em 2024, Lula chegou a visitar 19 estados, passando por 65 cidades brasileiras. Em 2023, o presidente visitou apenas 36 cidades.

Dos únicos três estados brasileiros que o presidente ainda não visitou, Acre e Rondônia, da região Norte, obtiveram votações expressivas para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nas eleições presidências de 2022, chegando a mais de 70% dos votos, cada um. Enquanto Tocantins, obteve pouco mais de 51% dos votos válidos favoráveis a Lula.

O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, chegou a anunciar a vista do presidente ao Acre para dezembro deste ano, no entanto, Lula precisou ser internados às pressas, passando por cirurgia para retirada de coágulos da cabeça, em razão de uma queda que levou em outubro e cancelou a agenda.