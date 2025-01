Motociclista ferido a tiro que se jogou de ponte no Segundo Distrito, morre no PS de Rio Branco

O motociclista de aplicativo Ismael Souza Almeida, de 26 anos, que ficou em estado grave após ser atingido por um tiro enquanto conversava com amigos na madrugada desta segunda-feira (20), nas proximidades da ponte sobre o igarapé Judiá, no bairro Canaã, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta segunda-feira, no pronto-socorro de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Ismael trabalhava como motociclista de aplicativo e não costumava realizar corridas aos domingos. No entanto, decidiu trabalhar e, na madrugada desta segunda-feira, estava conversando com seis amigos próximo à ponte que liga os bairros Canaã e Belo Jardim 1, quando foram surpreendidos por quatro criminosos que saíram de uma área de mata, disparando contra o grupo. Ele foi atingido por um tiro na coluna cervical, próximo ao pescoço.

Para tentar sobreviver, o rapaz correu e se jogou embaixo da ponte. Os amigos também fugiram e conseguiram evitar serem atingidos. Após o ataque, os criminosos fugiram do local.

Um amigo de Ismael foi até a casa dos familiares para avisá-los. Os parentes acionaram uma ambulância e a Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar socorro à vítima, que foi encaminhada em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco. Lá, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No início da manhã, Ismael não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde. O corpo foi removido do hospital pela manhã e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames cadavéricos.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local, realizaram rondas ostensivas, mas não conseguiram localizar os autores do crime.

A motivação do ataque ainda é desconhecida. Uma equipe de Pronto Emprego (EPE) coletou informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).