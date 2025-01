Mulher que flagrou traição no shopping desabafa sobre sacrifícios que fez pelo marido

Após flagrar esposo e amante na praça de alimentação do shopping, a esposa, Rebeca Santos, expôs tudo o que ela fez por ele durante todos os anos de casamento dos dois. Frustrada, ela usou suas redes sociais para contar que cuidou do marido em seus momentos mais difíceis e deixa um conselho de amor próprio para as mulheres.

Com os prints das conversas entre o marido e a amante em mãos, Rebeca desabafou sobre todos os sacrifícios que fez pelo marido: “Olha aqui, anos de casada, com cinco filhos. O homem sofreu um acidente, cuidei, carreguei no colo, dei banho. O homem tentou se matar porque ficou depressivo e eu acompanhei ele a todo momento, não deixei ele se matar. Quando não tinha ninguém, meu sogro, minha sogra, os irmãos [dele] meus cunhados, eu tava lá e ele me dá de presente isso aqui.”

Veja as fotos Mulher que descobriu traição em shopping desabafa sobre sacrifícios/Foto: Reprodução/@rebecasantos_2024 Homem é flagrado pela esposa. A imagem foi censurada para respeitar a legislação vigente (publicar fotos de terceiros sem autorização é uma violação dos direitos de personalidade, previsto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal)/Foto: Reprodução/Redes sociais

Decepcionada, a mulher deixa um conselho para outras mulheres: “Sabe o conselho que eu dou pra vocês mulheres? Se amem mais, conseguiu um dinheirinho, [não ofereça ao homem] ‘vamos fazer uma comprinha?’, não! Faça por você, vá fazer seu cabelo, porque o homem não me dava um real pra fazer cabelo, uma unha, não me dava pra fazer nada, viu? E ainda fui trocada por mulheres inferiores. A mulher sabia que ele era casado na conversa”, afirma.

Ela ainda faz um adendo dizendo que essa não foi a primeira traição sofrida e que não pretende expor a mulher, mas sim o esposo, porque é ele quem devia respeito a ela.

O caso viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (22/1). No vídeo, a mulher vai até a mesa da praça de alimentação de um shopping onde o homem e a amante comem.

Enquanto ela mostrava que sabia de tudo e jogava os prints impressos na mesa, o homem permaneceu imóvel e não negou as acusações. Ele ainda estava acompanhado da amante. Segundo a esposa, foi a própria amante que enviou os prints das conversas que teve com o homem. Diante do marido, ela desabafou.

“Não tem dinheiro para comprar as coisas das crianças, me deixa passando necessidade dentro de casa e vem pra cá comer fast food com mulher. E ainda me bota como se eu fosse a errada disso tudo. Sabe que dá danos morais, traição?”, argumentou ela, que afirmou ainda estar com dependência emocional e insônia.