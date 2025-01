Nasce primeiro filho de Henry Cavill e Natalie Viscuso

O ator britânico Henry Cavill, 41, e sua namorada Natalie Viscuso, 34, são pais. Uma fonte confirmou à revista People que o casal deu as boas-vindas a seu primeiro bebê juntos.

Outros detalhes, como o nome, sexo ou data de nascimento da criança, não foram compartilhados.

Fotos publicadas pelo jornal The Daily Mail neste sábado (18) mostram Cavill e Viscuso empurrando um carrinho de bebê na Austrália. O ator está atualmente no país para filmar o próximo filme live-action de “Voltron”.

Cavill confirmou em abril de 2024 que ele e Viscuso estavam esperando seu primeiro bebê.

“Estou muito animado com isso. Natalie e eu estamos ambos muito animados com isso. Tenho certeza de que vocês verão muito mais disso”, ele disse.

O ator celebrou o Dia dos Pais pouco depois, pedindo conselhos paternos aos seus seguidores no Instagram antes do nascimento de seu primeiro filho.

Cavill e a produtora tornaram seu relacionamento oficial no Instagram em abril de 2021, quando posaram para uma foto enquanto jogavam xadrez.

“Apenas ensinando meu querido Henry a jogar um pouco de xadrez… ou… talvez ele tenha me deixado ganhar?”, legendou Viscuso na postagem.