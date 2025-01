Porsche, Land Rover e mais! No Acre, donos de carro de luxo devem pagar quase R$ 30 mil em IPVA

A Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz) divulgou a lista com os Impostos sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) mais caros do estado neste ano de 2025. No topo do ranking está a Porsche 911 Turbo, com IPVA no valor de R$ 29.670,70.

O cálculo do imposto é feito com base no valor de mercado dos veículos e leva em conta a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O carro com o IPVA mais caro do Acre está avaliado em pouco mais de R$ 995 mil, e pode alcançar até 320km/h.

O segundo veículo com IPVA mais caro é a Land Rover Range Rover Sport Dynamic HSE 3.0 D350 Diesel, avaliado em R$ 920.144,00. O IPVA desta máquina está custando R$ 18.540,16.

Veja a lista de veículos com maior valor de IPVA no Acre:

Modelo Valor (tabela Fipe) IPVA Porsche 911 Turbo R$ 995.317,00 R$ 29.670,70 Land Rover Range Rover Sport D350 B R$ 920.144,00 R$ 18.540,16 Porsche 911 Carrera R$ 941.809,00 R$ 14.548,70 Land Rover Defender 110D R$ 636.207,00 R$ 12.820,22 Land Rover Discovery D300 LE R$ 599.977,00 R$ 11.521,90 Mercedes-Benz GLE 400D R$ 543.547,00 R$ 11.427,70 Ford F150 Lariatc R$ 421.295,00 R$ 10.248,70 BMW M440I Coupe R$ 402.627,00 R$ 10.067,60 Ford Mustang Mach1 R$ 462.782,00 R$ 9.825.86 Chevrolet Siverado HC R$ 478.452,00 R$ 9.792.96

O imposto e a taxa de licenciamento devem ser pagos anualmente, para que o veículo possa continuar circulando de forma regular. Para emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) o proprietário pode acessar o site www.detran.ac.gov.br.